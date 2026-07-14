Киргизия полностью запретила вывоз топлива из страны

Правительство Киргизии ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Теперь кабмин запрещает поставлять топливо даже в страны ЕАЭС. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока внутренний рынок не наполнится товаром или пока союз не создаст общие рынки нефти. Одновременно с этим власти упростили правила импорта: с 25 мая 2026 года по 1 апреля 2027 года компании могут свободно ввозить в республику виды нефти, которые раньше находились под запретом, пишет "Ъ".

Власти сделали исключение только для мазута, нафты и печного топлива. Их разрешили вывозить за границу только по специальному решению правительства. При этом бизнес обязан вернуть переработанные продукты обратно в Киргизию после завершения всех процедур за рубежом. Такие жесткие меры стали ответом на резкие скачки цен на бензин и дизель, которые начались из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

Ранее правительство пыталось сдерживать цены другими способами. Весь май власти выплачивали поставщикам субсидии, покрывая разницу между реальной стоимостью топлива и государственным ценником. Однако 8 июля кабмин изменил тактику: чиновники отменили государственное регулирование цен на бензин АИ-95 и убрали предельные розничные надбавки на горюче-смазочные материалы. Теперь вместо контроля цен государство сосредоточилось на удержании топлива внутри страны.

Сообщалось, что 15 июля в Курской области вводят график заправки автомобилей по номерам: машины с нечетной первой цифрой в номере смогут заправляться по нечетным числам месяца, а с четной или нулем - по четным. Правило касается всех водителей, независимо от региона регистрации авто.