Минтранс не исключил существенного сокращения судоходства в Азовском море из-за ударов БПЛА

Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с судоходством в Азовском море на фоне атак ВСУ. Ведомство принимает срочные меры, чтобы сохранить перевозки грузов из-за участившихся нападений на гражданские суда.

Пресс-служба ведомства сообщила, что специалисты уже внедряют новые способы защиты торгового флота. Сейчас порты меняют график движения судов и стараются быстрее обрабатывать товары. Главная цель этих изменений - сократить время, которое корабли проводят у причалов и на открытой воде, чтобы обезопасить экипажи и продукцию от возможных угроз.

При этом руководство министерства "внимательно следит" за ситуацией и прорабатывает план на случай обострения обстановки. Если риски для моряков вырастут, Минтранс немедленно переведет основные потоки грузов на железную дорогу и грузовые автомобили. Чиновники подчеркивают, что транспортная система готова к такому маневру и сможет быстро перестроиться.

Эти шаги помогут избежать сбоев в поставках и обеспечат стабильную работу логистики, даже если морские маршруты станут временно опасными для навигации гражданских судов.

Ранее сообщалось, что из-за участившихся атак украинских беспилотников судоходство в Азовском море, Керченском проливе и Азово-Донском канале практически парализовано.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, Киев развернул беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием беспилотников против судов в Азовском море, интенсивным налетам подверглись десятки лайнеров, перевозивших горюче-смазочные материалы.

Удары по танкерам и портам в Азове и Таганроге привели к пожарам на нефтебазах и введению локального режима ЧС, что угрожает экспорту не только нефтепродуктов, но и зерна.