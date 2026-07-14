Челябинск и Сухум свяжет прямой авиарейс

Из Челябинска в Сухум будут летать пассажирские самолёты. Перевозками займётся "Северный ветер".

Полёты начнутся 17 июля. Самолёты "Боинг-737" будут летать по понедельникам и пятницам. Расписание сформировано с учётом удобства пассажиров.

Прибытие борта в международный аэропорт Челябинска запланировано на 3.50, вылет в Сухум – в 5.10. Продолжительность полета составит около 3,5 часа, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.