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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба РМК

В Ирбите могут ввести режим ЧС из-за опасного уровня воды в Нице

Всего 8 см воды в реке Ница отделяют Ирбит от введения режима ЧС. Об этом в своих соцсетях написал глава городского округа Николай Юдин. По его словам, за ночь уровень воды в реке поднялся на 25 см и достиг отметки в 732 см.

"Напомню, уровень воды высотой 740 сантиметров для Ирбита считается "опасным гидрологическим явлением". И по прогнозам, уже сегодня этот порог будет достигнут и превышен, что станет основанием для введения на территории муниципалитета режима ЧС", - написал Юдин.

По его словам, уже подтоплено 194 приусадебных участка, спасатели прямо сейчас уточняют число пострадавших подворий.

Ирбитчан просят не расслабляться и заранее позаботиться о сохранности бытовой техники, ценных вещей и, по возможности, мебели, подняв их как можно выше. Если же есть такая возможность, лучше и вовсе не дожидаться подтопления и сразу переехать в пункт временного размещения (ПВР).

По вопросам оказания помощи при выезде с затопленной территории обратиться к спасателям можно через ЕДДС по телефону 6-21-32.

Напомним, что еще в выходные в Ирбитском городском округе спасатели "РМК Поиск" выставили гидропосты, где осуществляют мониторинг уровня воды. Тогда же была организована работа двух лодочных переправ в село Стриганское и село Килачевское в связи с затоплением дороги. Из населенных пунктов эвакуируют местных жителей.

Теги: Ирбит, ница, режим ЧС, подтопление


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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2026 13:38 Мск В затопленном Ирбите введен режим ЧС муниципального уровня

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