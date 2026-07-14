Каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать уже на пенсии

Каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку во втором полугодии 2025 года, полностью закроет жилищный кредит уже после выхода на пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Всего за прошлый год банки выдали 966 тыс. ипотечных кредитов, из которых 661 тыс. пришлось на второе полугодие. Около 178 тыс. россиян, получивших жилищные кредиты в прошлом году, завершат выплаты в возрасте 70–75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста. Ситуация связана с тем, что в последние годы заемщики активно оформляли ипотеку на 25–30 лет. Доля заемщиков, которые будут выплачивать жилищный кредит после 60 лет, еще выше и сейчас составляет около 65% от общего объема выдач.

Издание отмечает, что в таком возрасте заемщик может столкнуться с проблемами при погашении кредита, поскольку пенсионные выплаты в России существенно ниже зарплат. В итоге пенсионерам с ипотекой придется либо досрочно закрывать кредит, либо продавать жилье, либо еще долго работать после выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий россиянин сейчас выплачивает кредит или ипотеку. Кредитная нагрузка у четверти респондентов составляет не менее 30% семейного бюджета, таковы данные опроса социологической группы Russian Field. Половина заемщиков в России относится к возрастной категории 30-44 года. Еще 29% заемщиков можно отнести к молодежи и только 11% старше 60 лет.