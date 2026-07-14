США соврали насчет Ирана так же, как и по Ираку - президент Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва обвинил США во лжи насчет ядерного оружия Ирана. Это произошло так же, как в 2003 году не было химического оружия у Ирака. Просто США нужно было начать войну, уверен да Силва.

Американская администрация вновь и вновь прибегает к дезинформации для оправдания своих действий. Особое возмущение бразильского лидера вызвали планы президента США Дональда Трампа взимать 20%-ю "пошлину" с судов в Ормузском проливе. Он считает это обыкновенным пиратством и способом наживаться на больших конфликтах.

Недавно Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду Ирана и возьмут на себя роль "хранителя" Ормузского пролива, который будет собирать налог со всех судов, следующих через эту важнейшую транспортную артерию.

Ранее да Силва осудил похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, такие действия пересекают допустимую черту и создают опасный прецедент для всего мира. И нельзя допустить, чтобы США считали, что владеют миром, помышляя о захвате Гренландии, Панамского канала, Кубы или других стран.