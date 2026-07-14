"Все произошло за пять минут": мама пропавшей в селе Кын художницы рассказала подробности трагедии

Мама пропавшей во время ливней в селе Кын Пермского края художницы Олеси Косаревой, рассказала подробности произошедшего. По ее словам, все произошло за пять минут, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе художницы женщина рассказала, что вода начала прибывать резко, смыло заваленку. В этот момент мама и Олеся находились вместе. Взяли собаку и необходимые вещи.

"Затрещала печка, вздыбился пол. Мы кинулись к выходу. В момент нашего выхода берег под домом смыло и нас тоже. Все это заняло минут пять. Я чудом спаслась. Собака тоже", - сообщила женщина.

По ее словам, поиски дочери осложняются ожиданием большой волны на Чусовой. Прибрежные зоны в пределах пяти километрах обследуют на лодке. Чусовая продолжает прибывать.