На Урале бывших сотрудников телефонной компании судят за продажу данных абонентов

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывших сотрудников офиса продаж телефонной компании. Их обвиняют в разглашении персональных данных абонентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2025 году фигуранты вместе работали в филиале телефонной компании, которая от имени оператора сотовой связи ищет потенциальных абонентов, занимается их справочно-информационным обслуживанием и оказанием сервисных услуг. Как показало расследование, через мессенджер они продавали неизвестному номера карт клиентов. В результате персональные данные 76 абонентов стали известны третьим лицам без согласия их обладателей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд.

Как добавили в прокуратуре, материалы проверки в отношении неизвестного покупателя выделены в отдельное производство.