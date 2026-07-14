В Челябинскую область не пустили 40 тонн дынь

На пограничном пункте пропуска в Челябинской области в Россию не пустили крупную партию дынь из Казахстана.

В числе приехавших на пункт пропуска были две фуры, в каждой из которых могут поместиться по 20 т груза. Отправила груз казахстанская сторона, получателем в документах заявлены плодоовощные базы Екатеринбурга и Перми.

В кузовах лежали 40 т свежих дынь. На большей части груза не было обязательной маркировки: потребительские этикетки со сведениями о стране происхождения, наименовании товара, дате упаковки, а также уникальные идентификационные коды упаковок.

В итоге дыни отправили на карантин. Перевозчики попали под "административку". Позже принято решение о возврате обеих партий груза в Казахстан для устранения нарушений и нанесения маркировки, сообщает уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.