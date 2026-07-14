Военкор Сладков: Россия пытается отрезать Украину от Запада

Россия наконец начала массовые удары по портам Одесской области, чтобы отрезать Украину от Европы. Об этом заявил военный журналист Александр Сладков.

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Он отмечает, что это один из вариантов блокирования боевых действий. ВС РФ бьют по терминалам, которые принимают грузы из Европы. Результаты должны сказаться на положении на фронте. Но для этого нужно наносить такие удары регулярно. Уничтожение морского сообщения Украины с Западом существенно ослабит потенциал ВСУ. Другим результатом станет удар по экономике Украины.

Накануне ВС РФ снова нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры - на этот раз в порту Южный Одесской области, используемый для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ. Губернатор области сообщил, что на территории одного из предприятий были повреждены сразу 11 грузовиков. Также поражен танкер на переходе из Черноморска (Ильичевска) в Одессу.

На совещании с военными 3 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что массированные удары по объектам украинского ВПК необходимо продолжать.