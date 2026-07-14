МВД объявило в розыск создателя "Миротворца" Георгия Туку

Министерство внутренних дел России внесло создателя портала "Миротворец" Георгия Туку* в базу федерального розыска. Ведомство подтвердило, что ищет мужчину из-за уголовного дела, хотя конкретную статью в базе данных не указало. Ранее, в феврале 2026 года, Росфинмониторинг уже включил Туку* в официальный список террористов. Эти шаги стали ответом на многолетнюю работу его интернет-ресурса, который публикует личные сведения людей, называя их врагами Украины, пишет РИА Новости.

Сайт "Миротворец" получил скандальную известность из-за того, что выкладывает в открытый доступ домашние адреса и телефоны журналистов, ополченцев Донбасса и обычных граждан. В базу данных портала часто попадают деятели культуры из России и иностранцы, а правозащитники не раз фиксировали там публикацию данных несовершеннолетних детей. Теперь российские правоохранительные органы официально начали процесс привлечения Туки* к ответственности. Власти намерены найти организатора платформы, которая годами нарушает конфиденциальность тысяч людей и ставит их безопасность под угрозу.

*включен Росфинмониторингом в список террористов.

Ранее администраторы украинского сайта "Миротворец" внесли в свою базу данных руководителя футбольной федерации Сызрани Александра Кочененко и опубликовали его личные сведения. Поводом для такого решения послужила активная общественная позиция спортивного функционера в Самарской области.