14 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца будут судить за ущерб и хищение у друга порядка 100 млн рублей

Бывшего сотрудника банка из Екатеринбурга будут судить за ущерб, нанесенный его другу, в размере 76,6 млн рублей, а также хищение у него более 23 млн рублей. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, еще в банке обвиняемый познакомился с клиентом - индивидуальным предпринимателем, сдававшим в аренду объекты недвижимости. Уволившись, екатеринбуржец убедил нового друга открыть счета за зарубежных биржевых площадках с целью инвестирования и умножения капитала. После этого, он на имя клиента зарегистрировал личные кабинеты на нескольких биржевых площадках и открыл торговые счета, сохраняя все пароли, чтобы иметь к ним доступ. Все действия на бирже он проводил сам, а при необходимости вывода средств на электронные кошельки либо счета, приходил в офис нового друга, где последний передавал свой телефон для проведения операций.

Пользуясь этим, с сентября 2022 года по июль 2023-го обвиняемый через мобильный телефон предпринимателя скрытно перевел на подконтрольный ему криптокошелек свыше 23 млн рублей. Кроме того, обвиняемый, несмотря на убытки, понесенные клиентом, продолжил использовать электронные средства последнего, причинив ему имущественный ущерб еще на более чем 76,6 млн рублей.

Бывший сотрудник банка обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража электронных денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере", а также по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб".

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, крипта, хищение, ущерб, суд


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