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Фото: Накануне.RU

ФСБ: Украинский рэпер Киевстонер* связан с организацией сорванного удара по Подмосковью

Сотрудники ФСБ сорвали массированную атаку FPV-дронами на стратегическое предприятие в Подмосковье. К организации удара причастен украинский рэпер Альберт Васильев (Киевстонер)*.

"Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович*, 1991 г.р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что сейчас Васильев проживает в Европе.

По информации ведомства, была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники настраивали в Киеве, системы управления дронами сделали в Канаде.

Дроны контрабандно привезли в Россию в партии испанской керамической плитки через Словакию и Польшу при содействии европейских спецслужб. Груз разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.

По информации ФСБ, для подготовки помещения ангара к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы, которые затем выехали из РФ.

Затем исполнитель сорванной атаки, которого СБУ привлекла с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. Исполнитель задержан, дает признательные показания, сообщили в спецслужбе. Уточняется, что это россиянин, бывший член этнической ОПГ, ранее отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. Он покинул место преступления и ожидал в обусловленном месте группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а затем вывезти на Украину.

Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, добавили в ФСБ.

Там уточнили, что после запуска противником беспилотников все беспилотники были уничтожены спецподразделением ФСБ.

Также отмечается, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к активации сим-карт для управления FPV-дронами, которыми хотела ударить по подмосковному предприятию ВПК.

*внесен в перечень террористов и экстремистов РФ

Теги: киевстонер, атака, предприятие впк, фсб


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