Симоньян: В "московских гостиных" ропот из-за СВО

Некоторые влиятельные люди пытаются внушить мысль, что СВО не нужно было и начинать. Об этом рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире у Владимира Соловьева.

После начала массированных атак дронов по регионам России, в том числе по Москве, она слышит "ропот в московских гостиных". В то время как Киев при поддержке Запада открыто готовился напасть на Донбасс и Крым.

"Это же все было сказано и объявлено. Мы чего должны были ждать — пока они нарастят мышцу и попрут на нас?" — вопрошает Симоньян.

Она призвала игнорировать эти призывы. А, говоря о топливном кризисе, напомнила, что русские проходили и не такое — через те же продуктовые карточки. Этим воспользовалась британская Daily Mail, которая написала, что "главную пропагандистку Кремля" заставили успокоить народ, чтобы не переживали по поводу топлива и готовились к карточкам.

"Часто после твоих эфиров я еще и огребаю. Что было и в этот раз. Британская пресса пишет, что меня заставили сказать про это, а мне звонят из всяких разных кабинетов и говорят: "Ну, что-то ты зря, наверное, про карточки", — рассказала Симоньян.