Юрий Бурлачко провел депутатскую планерку в ЗСК

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, участие в которой принял председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко.

Первым вопросом депутаты обсудили вопросы, которые готовятся к рассмотрению на ближайшей сессии ЗСК.

Также был проведен анализ работы по формированию эффективных мер поддержки участников СВО и членов их семей в рамках реализации Указа Президента РФ «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах РФ» по направлениям деятельности профильных комитетов.

Зампредседателя ЗСК, глава комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский сообщил, что в рамках прошедшей сессии в первом чтении в развитие Указа Президента принят проект закона, подготовленный министерством труда и соцразвития края, которым вносятся изменения в ряд законов края о предоставлении мер социальной поддержки.

«Они направлены на помощь участникам СВО и членам их семей. Сейчас документ дорабатывается, чтобы принять его в целом на ближайшей сессии», – констатировал глава комитета.

Он также напомнил, что на прошедшей 1 июля сессии ЗСК была поддержана в целом инициатива Губернатора, устанавливающая право участников СВО на получение компенсации расходов на приобретение твердого топлива и его доставку. По данным муниципалитетов, согласно приведенной информации, в настоящее время более 2,5 тыс. участников СВО проживают в домах с печным отоплением.

Еще одним результатом состоявшейся сессии, рассказал Андрей Горбань, стали принятые по инициативе прокуратуры региона изменения в профильный закон, которые разработаны в целях более оперативного реагирования на обращения участников специальной военной операции и членов их семей.

Далее о работе, проведенной по направлениям деятельности профильных комитетов, доложили Сергей Болдин, Александр Джеус, Сергей Носов, Сергей Орленко, Иван Тутушкин, Александр Поголов, Евгений Шендрик и Алексей Титов. Поднимались вопросы обеспечения землей участников СВО, их санаторно-курортного лечения, льгот и мер поддержки в образовании, спорте, жилищной, финансовой и иных сферах.

«Проведена большая работа. Многие вопросы уже урегулированы, другие находятся на стадии принятия. Часть из них будет включена в повестку ближайших сессий. В целом можно отметить, что за достаточно непродолжительный период времени нам удалось очерченные в Указе главы государства темы переложить в законодательные нормы. И эту работу во взаимодействии с органами исполнительной власти необходимо довести до логического завершения», – подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.