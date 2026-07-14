В Перми на территории бывшего зоопарка обнаружили памятник Евдокии Тупицыной

В Перми на территории бывшего зоопарка Камская археологическая экспедиция обнаружила фрагменты разрушенного надгробия или памятника Евдокии Тупицыной — известной предпринимательнице XIX века. Информация о находке опубликована в группе экспедиции в "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В 1878 году она возглавила первый в России фосфорный завод, доставшийся ей после смерти первого мужа, купца 3-й гильдии Евграфа Тупицына. Тот, имея химическое образование, основал предприятие в 1871 году, и к 1878-му завод выпускал 2,3 тыс. пудов фосфора в год, сократив импорт из Англии. Евдокия Тупицына модернизировала производство, доведя годовую выработку до 12 тыс. пудов, и полностью вытеснила английский фосфор с российского рынка, а также начала конкурировать с ним на мировом. уровне. У нее было пятеро детей, трое из которых дожили до взрослого возраста. После первого брака она выходила замуж еще дважды, а скончалась в 47 лет от воспаления легких.

Памятник, найденный археологами в разбитом состоянии, носит фамилию ее первого мужа — Тупицына.