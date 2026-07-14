В Петропавловске освободившийся после 25 лет тюрьмы "маньяк с топором" снова начал нападения

В казахстанском городе Петропавловск, расположенном недалеко от границы с Россией, недавно освободившийся из мест лишения свободы "маньяк с топором" Валерий Кричиневский (62 года) снова начал нападать на женщин, передает портал 24KZ.

В Петропавловске мужчина напал на 54-летнюю дачницу, которая днем возвращалась домой по малолюдной дороге. В момент нападения жертва стала кричать, ей на помощь подоспел случайный прохожий, женщине удалось вырваться и убежать.

В полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что Кричиневского задержали по горячим следам, суд уже отправил его под арест по новому уголовному делу.

На счету "маньяка с топором" более десяти жертв в прошлом, в том числе семилетняя девочка. В 2024 году Кричиневский отсидел 25 летний срок и вышел на свободу, стал жить в центре социальной адаптации и находился под электронным контролем.