Смертная казнь за научную статью: в Китае судят американского сейсмолога

В Китае ожидает приговора американский ученый Юлин Чэнь, которого местная госбезопасность обвиняет в шпионаже. Поводом для преследования стала его научная работа о сейсмической активности после ядерных испытаний в Северной Корее, пишет "Ъ".

Хотя Госдепартамент США выделил грант на это исследование, Чэнь использовал в работе только открытые данные и сотрудничал с китайскими коллегами. Сотрудники спецслужб задержали сейсмолога в аэропорту Пекина в ноябре 2024 года, когда он собирался лететь домой в Бостон после лекций в местных университетах. Источники сообщают, что ученый никогда не имел доступа к секретным документам в США, а результаты его изысканий всегда находились в свободном доступе в интернете.

Супруга исследователя Юйфан Жун опасается самого худшего исхода, так как власти Китая публично назвали ее мужа шпионом еще до начала судебных слушаний. По законам страны за такое преступление судья может назначить пожизненный срок или смертную казнь.

Жена ученого утверждает, что Белый дом и Госдепартамент знают о ситуации. По ее словам, президент Дональд Трамп лично обсуждал арест сейсмолога с лидером КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин в мае. Официальные представители США пока не подтвердили эту информацию напрямую, но семья продолжает надеяться на дипломатическое решение конфликта и спасение ученого.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал Международный уголовный суд, обвинив организацию в подрыве американского суверенитета и разжигании вражды против Вашингтона. Он назвал МУС бесконтрольным органом, который состоит из никем не избранных людей и пытается незаконно преследовать граждан США по всему миру.