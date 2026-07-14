Народная дружина из участников СВО начала патрулировать АЗС в Томске

В Томске автозаправки включили в маршрут патрулирования народной дружины, набранной из числа участников СВО, сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

"У нас в области ситуация на АЗС контролируемая, жители взаимовежливы и с пониманием относятся к временным трудностям на ряде станций. Однако безопасности много не бывает и дополнительное внимание не помешает", - заявил глава региона.

Ранее в Анапе к дежурствам на АЗС подключили казаков и представителей "спортивных организаций". Мужчины на заправках распределяют очереди и следят, чтобы никто не заправлялся в канистры.