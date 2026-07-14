14 Июля 2026
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Политика За рубежом
Фото: Official State Department / Freddie Everett

Рубио обвинил Международный уголовный суд в разжигании войны против США

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд (МУС) в разжигании войны против США. И Вашингтон вынужден приступить к устранению угрозы, которую МУС несет для суверенитета США.

По его словам, МУС хочет стать неподотчетным органом, который сможет по своему усмотрению преследовать и арестовывать американских граждан по всему миру. Фактически это "глобальный трибунал", собранный из сомнительных людей, которых никто не избирал, но уверенных в том, что их власть безгранична. И Белый дом будет "решительно действовать".

Все американские президенты настаивали на том, что МУС не имеет юрисдикции над американскими гражданами, подчеркнул Рубио. Эту позицию теперь приходится защищать. В частности, США обратятся к другим странам насчет злоупотреблений МУС. Будет предложено отвергнуть полномочия МУС по привлечению к ответственности американских граждан. США введут санкции против МУС и связанных с ним организаций, а также должностных лиц, имеющих отношение к МУС. Им будет запрещено въезжать в США.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС. В августе были еще одни санкции - уже против судей МУС. Поводом тогда стал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в ходе агрессии Израиля против палестинцев в секторе Газа.

Теги: Рубио, МУС, Международный уголовный суд


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