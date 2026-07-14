На Афипском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотников

На Афипском НПЗ после падения обломков БПЛА произошел пожар, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Северском районе в результате атаки пострадал один человек, он госпитализирован.

Всего фрагменты беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко, уточнили в оперштабе.

В Афипском в нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на железнодорожном переезде. Также обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.

В хуторе Коваленко на одной из дорог из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения.