Иностранцы с ВНЖ в России смогут получить пособие по беременности только после полугода официальной работы

Иностранные граждане с ВНЖ или разрешением на временное проживание в России смогут получать социальные пособия по беременности только при наличии минимум шестимесячного страхового стажа (то есть официального трудоустройства от полугода), соответствующий законопроект одобрило правительство.

Сейчас все иностранцы, временно пребывающие в России, имеют право на пособие по временной нетрудоспособности (для этого они должны отчислять страховые взносы не менее полугода). Такое же правило предлагается распространить и на иностранцев с ВНЖ, пишут "Ведомости".

Если Госдума одобрит законопроект, изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что в 2025 году в РФ находилось 5,7 млн иностранцев и лиц без гражданства.