"Уральские авиалинии" перенесли вылет из Екатеринбурга в Анталью и еще два рейса

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о переносе вылета из Екатеринбурга в Анталью, запланированного на вторник, 14 июля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, по технической причине авиакомпания вынужденно переносит время вылета чартерного рейса U6-1575 "Екатеринбург – Анталья", а также двух последующих, выполняемых на данном воздушном судне. Речь идет о рейсах U6-3554/3553 по маршруту "Анталья – Казань – Анталья".

"Представители туроператора о корректировке расписания проинформированы. Пассажиры вышеуказанных рейсов предупреждены заранее. На время ожидания вылета им предоставляется размещение в гостиницах, горячее питание и напитки", - отметили в "Уральских авиалиниях".

Там заверили, что предпринимают все для скорейшего возврата к расписанию и рассчитывают на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура оценит работу перевозчиков в связи с задержками рейсов, которые произошли на прошлой неделе в екатеринбургском аэропорту Кольцово.