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Фото: Накануне.RU

Скандал на Украине: комбриг ВСУ заказал убийство неугодных местных жителей

На Украине громкий скандал из-за резонансного убийства братьев Максима и Романа Мосейчуков из Киевской области, снова показавшего террор против местного населения.
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По версии следствия, их похитили, пытали и убили по личному приказу командира 155-й ОМБр ВСУ подполковника Станислава Лучанова. Его жену раздражал шум мотоцикла в селе Калиновка. Получив отпор от местных, Лучанов отправил из Полтавской области "карательный отряд" из семерых боевиков под командованием комбата Алексея Довголенко. Имея адрес проживания неугодных, боевики ворвались в дом Мосейчуков, хотя те, как позже выяснилось, даже не имели мотоцикла, на нем ездил их родственник. Братьев вывезли на военный объект, где избили, а потом расстреляли и закопали.

Лишь после скандала исполнители и комбат Довголенко были арестованы. Лучанов пытался скрыться, но накануне был задержан в Киеве. Ранее он служил в скандальном полку ВСУ "Скала", известном беспощадными методами управления, и, по слухам, имел покровительство в высшем военном руководстве. Также проверяется информация о других исчезновениях военных в бригаде, которых могли убивать по приказу комбрига, списывая все на боевые потери.

Характерно, что Довголенко на суде отказался называть имя заказчика. Лучанов же имеет много наград и вхож в высокие кабинеты в Киеве. Местные жители опасаются, что дело попытаются замять, наказав только низовых исполнителей.

Теги: ВСУ, убийство, украина


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