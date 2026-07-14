Не стало олимпийской чемпионки-биатлонистки Галины Куклевой

Скончалась олимпийская чемпионка, биатлонистка Галина Куклева. Заслуженному мастеру спорта России было 54 года. О трагическом событии сообщили в Союзе биатлонистов РФ. О причинах смерти спортсменки не сообщается.

Галина Куклева завершила карьеру в 2003 году, но не ушла из спорта, а стала тренером. Она работала в Тюменском госуниверситете.

"Триумф Галины Алексеевны на Олимпиаде в Нагано в 1998 году стал одним из самых ярких и драматичных моментов в истории российского биатлона. В спринте на 7,5 км она завоевала золото, опередив соперницу всего на 0,7 секунды — эта победа запомнилась всем не только напряжённой борьбой, но и искренними эмоциями спортсменки на пьедестале. На счету Галины Куклевой — не только олимпийское золото, но и многочисленные награды чемпионатов мира и Европы, а также победы на этапах Кубка мира. Она трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках, демонстрируя не только личное мастерство, но и умение быть надёжной частью команды. Всего в её активе — 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках", - говорится в сообщении Союза биатлонистов России.