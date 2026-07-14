Севастополь частично остался без света из-за атаки ВСУ

Часть Севастополя снова осталась без электричества в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. "Все экстренные службы находятся в полной готовности", -написал Развожаев в Telegram-канале.

Напомним, электричество регулярно пропадает в некоторых районах и городах Крыма – это связано с ударами ВСУ по инфраструктурным объектам. Первые серьезные нарушения в энергоснабжении на полуострове начались 25 июня. В Крыму и Севастополе продолжает действовать режим ЧС.