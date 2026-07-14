МЧС: гидрологическая обстановка в Свердловской области остается напряженной

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий дождевого паводка и мониторинг гидрологической обстановки. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, на сегодня в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов, 1 тысяча 252 приусадебных участка, 3 участка автодорог и 9 низководных мостов. В развернутых пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей. Остальные пострадавшие от паводка проживают у родственников и знакомых.

"Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки прогнозируются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях", - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале санаторий "Обуховский" приостановил заселение из-за наводнения. А в Пышме из-за подтопления жителей просят срочно привиться от гепатита.