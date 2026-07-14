Короткие ссылки t.me удалили из глобального доменного пространства

Из глобального доменного пространства полностью удален домен t.me, который используется для коротких ссылок мессенджера Telegram. Реестр .me исключил домен из зоны DNS. Из-за этого короткие ссылки t.me перестали открываться в браузерах, внутри клиентов Telegram переходы по таким ссылкам продолжают работать корректно, сообщают российские СМИ. Альтернативой для t.me являются ссылки telegram.me – они пока работают.

На прошлой неделе в Парижском судебном трибунале состоялся уже четвертый допрос основателя Telegram Павла Дурова в рамках расследования дела о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности, расследование продолжается уже два года.