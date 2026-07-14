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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Jaimi Joy

США снова нанесли массированный удар по Ирану

США третью ночь подряд нанесли массированные удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах, заявило Центральное командовани ВС США.
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Волна ударов длилась пять часов. Удары наносились по береговым оборонительным системам, ракетным установкам, объектам беспилотной авиации и морским средствам с целью ограничить возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

Накануне Иран атаковал два танкера в районе Ормузского пролива, в результате которой погиб член экипажа одного из судов. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность. По данным минобороны ОАЭ, иранские крылатые ракеты атаковали танкеры, принадлежащие ОАЭ, когда они были в территориальных водах Омана.

КСИР заявил, что суда отключили навигацию, игнорировали предупреждения и были поражены за попытку пройти через запретную зону. Перед этим суда пытались с помощью армии США пройти через пролив. Но сотрудничество с США и попытки пройти самостоятельно, без согласия Ирана, будут лишь приводить к новым инцидентам и задержке возобновления судоходства через Ормузский пролив. Это похоже на сознательные провокации, подчеркнули в КСИР.

Также КСИР заявил о поражении объектов на американской базе Джуффейр в Бахрейне.

Президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении перемирия, подписанного 18 июня.

Теги: США, Иран, Ормузский пролив


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