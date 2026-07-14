Тюменская область встретит передвижной музей "Поезд Победы"

Тюменская область встретит передвижной музей "Поезд Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде 16 и 17 июля прибудет в Тобольск, 22, 23, 24 июля остановится в Тюмени и 25 июля - в Ишиме. В десяти тематических вагонах жители увидят впечатляющую экспозицию. В ней задействовано свыше 155 скульптур, более 200 проекторов, видеостен и поверхностей, воссоздающих реалии Великой Отечественной войны.

"Тюменская область внесла большой вклад в разгром врага, на фронт ушли свыше 250 тысяч человек, огромная работа проводилась в тылу: день и ночь трудилась промышленность, велось обеспечение продовольствием, железнодорожники и речники занимались перевозкой грузов, оказывалась медицинская помощь. Конечно, жителям региона, особенно молодежи, об этом необходимо знать и помнить", - сообщила начальник управления департамента молодежной политики Тюменской области Анастасия Луняшина.

Чтобы посетить экспозицию, нужно пройти регистрацию на сайте: зайти в раздел "Регистрация", выбрать город, дату, свободное время и место на электронную почту придет бесплатный билет.

Доступ к регистрации открывается за сутки до приезда поезда. Из-за высокой востребованности, посещение организуется группами для взрослых и детей с 12 лет.

Федеральный проект "Поезд Победы" стартовал в 2020 году и ежегодно дополняется, модернизируется.