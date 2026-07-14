Прощай, контрафакт: маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров

Российские власти вводят новые правила для онлайн-торговли, которые заставят продавцов доказывать качество продукции. Глава Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев сообщил, что с сентября 2026 года вступают в силу важные поправки к закону о защите прав потребителей. Теперь предприниматели обязаны добавлять в описание каждого товара прямые ссылки на государственные реестры. Благодаря этому каждый человек сможет мгновенно узнать номер сертификата, срок его действия и название организации, которая подтвердила безопасность изделия, пишет РИА Новости.

Новые требования затронут почти все популярные категории, от косметики и электроники до детских игрушек. Если закон позволяет продавать товар без специального сертификата, продавец все равно должен ясно и понятно сообщить об этом покупателю. При этом правила не коснутся обычных магазинов и людей, которые перепродают личные вещи на сервисах объявлений. Эти изменения станут частью большой системы контроля, которую закрепляет закон о платформенной экономике. Уже в октябре 2026 года в стране заработает единый механизм проверки, который исключит появление ложных сведений в карточках товаров на маркетплейсах.

Ранее маркетплейс Wildberries повысил комиссии для партнеров, что эксперты связывают с резким ростом затрат на перевозки и подорожанием топлива. Специалисты прогнозируют увеличение сборов на 5-20%, и это может спровоцировать уход части предпринимателей, так как их общие расходы на площадке уже съедают до 70% всей выручки.