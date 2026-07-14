"Не заслуживают снисхождения". Красноуфимцы, решившие убить четырех человек, останутся в колонии

Свердловский областной суд не стал отменять приговор в отношении двух жителей Красноуфимска, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство.

Было установлено, что в мае 2020 года, Сергей Другов и Альберт Детков вместе выпивали. Другов рассказал о конфликте с двумя своими знакомыми, который произошел в доме по улице Соковинская, на что Детков предложил "разрешить ситуацию". Другов согласился, но предупредил, что, возможно, в доме будут и другие люди. Оба вооружились колюще-режущими предметами и отправились к указанному дому.

Другов хотел убить всех четверых, находящихся по адресу, однако один из них оказал сопротивление, заперся в комнате и вызвал полицию. Трое были ранены, но спасены медиками, а один получил удары в область грудной клетки и шеи, от чего вскоре скончался на улице Пугачева.

Действия Другова и Деткова в отношении троих потерпевших квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30 – п.п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц". Действия Другова в отношении убитого квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

30 марта 2026 года коллегия присяжных признала подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Суд принял это во внимание и назначил:

Сергею Другову 11 лет 3 месяца исправительной колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы сроком на 1 год.

Альберта Деткову 10,5 лет исправительной колонии особого режима, с дополнительным ограничением свободы срокомуна 1 год 6 месяцев.

Приговор был обжалован осужденными и их защитниками. Однако Свердловский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.