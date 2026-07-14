МИД Словакии: Урегулирование по Украине сорвал Запад

Западные страны помешали мирному разрешению украинского кризиса, которое было вполне достижимо на ранних этапах, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар в интервью Štandard.

Дипломат напомнил, что переговоры в Турции и Белоруссии могли привести к успеху, если бы не внешнее давление. Он прямо указал на роль британского премьера Бориса Джонсона, который фактически запретил Зеленскому подписание Стамбульских соглашений. С тех пор урегулирование и переговоры лишь усложнились. И сейчас договориться будет крайне трудно. Потому что Украине для мира нужно смириться с потерей бывших территорий.

Роль Джонсона в срыве соглашений признал еще в конце 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Он рассказал, что было все готово и согласовано для завершения конфликта. Но Киев заставила воевать Британия. На этом лично настоял прилетавший в Киев Джонсон. В то же время премьер Британии представляет британскую корону. Вскоре после этого была чудовищная провокация в Буче, которая была призвана продемонстрировать невозможность соглашения с Россией.

На переговорах в Стамбуле в 2022 году Зеленский был согласен отказаться от Донбасса, рассказала недавно его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.