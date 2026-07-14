Макрон призвал Францию готовиться к войнам

Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил перед военно-промышленным комплексом страны задачу радикально увеличить и ускорить производство оружия. Об этом он сказал, выступая перед военнослужащими накануне местного праздника - Дня взятия Бастилии.

Он заявил, что нужно перестроить экономическую модель и готовиться к будущим войнам. Текущая ситуация в Европе диктует новые правила: побеждает не тот, у кого больше складов, а тот, кто способен быстрее производить военную технику. И нужен не запас оружия, а поток его производства. Это поумерит и пыл противников.

Также, по его словам, критически важно удерживать позиции на Украине, Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе к 2030 году. На Украине Франция заинтересована в сдерживании России.

Весной 2027 года Макрон покинет пост президента. Во время своего срока он неоднократно выступал с воинственными и амбициозными заявлениями насчет роли Франции в будущем мироустройстве. В том числе порывался ввести французские войска на Украину.

В конце 2025 года начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон призвал граждан готовиться к тому, что им придется защищать страну. И если они не готовы "смириться с потерей своих детей, пострадать экономически", то Франция окажется в опасности. По его словам, все страны должны видеть, что французы готовы отдать жизнь для защиты Франции, только это может их остановить.