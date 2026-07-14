Дух Грэма*: Трамп может поддержать законопроект о жестких санкциях против России

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект об усилении санкций против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма*, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Грэм* умер 11 июля от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор еще год назад заявил, что Трамп готов дать ход законопроекту о новых жестких санкциях в отношении Москвы. Документ предполагает введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у РФ нефть, газ, уголь и уран.

Сам Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете сообщил, что вопрос о введении новых санкций против России в рамках законопроекта, подготовленного Грэмом*, сейчас обсуждается, решение будет принято уже скоро.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов