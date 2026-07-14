"Мяч не залетал в ворота": Юран объяснил поражение "Урала" в первом матче сезона

Главный тренер ФК "Урал" Сергей Юран попробовал объяснить поражение своей команды в первом матче нового сезона.

Встреча 1-го тура Первой лиги против московского "Торпедо" состоялась накануне вечером на стадионе "Екатеринбург Арена". Уральцы уступили со счетом 0:1, пропустив решающий гол уже в добавленное к матчу время.

Как заявил Юран после игры, он остался доволен отношением футболистов и самоотдачей.

"О чем мы договаривались и что наигрывали – все это работало. Второй момент, чем я недоволен – мяч не залетал в ворота. Были хорошие моменты. В-третьих, пропустили на 90-й минуте – это незаслуженно", - цитирует тренера пресс-служба "Урала".

По его словам, результат еще будет и клуб решит задачу по выходу в РПЛ.

"Всегда хочется побеждать на домашнем стадионе при своих болельщиках, которым я хочу сказать спасибо. Думаю, болельщикам понравился не счет, а сама игра", - уверен специалист.

Напомним, ранее Юран рассказал, кого видит капитаном "Урала" в новом сезоне.