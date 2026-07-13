Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Мэр Москвы, глава комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам.

"Сейчас сложная ситуация. Выделение дополнительных бюджетных кредитов ограничено. Многие регионы вынуждены брать кредиты в коммерческих банках под высокие проценты. В рамках Комиссии Госсовета предложено перенести на более поздние сроки выплаты задолженности по бюджетным кредитам, которые регионы должны погасить в 2027-29 гг.", - написал Собянин в своём telegram-канале.

Это позволит сохранить в регионах порядка 300 млрд руб. бюджетных средств и направить их на инвестиции и реализацию других первоочередных задач. Предложение не касается Москвы, так как столица таких бюджетных кредитов в Минфине не получала.