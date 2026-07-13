В Курской области ввели ограничения на продажу топлива

В Курской области будут по-новому продавать топливо. Детали привёл губернатор Александр Хинштейн.

Новые правила начнут работать с полуночи 15 июля по местному времени. По нечётным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечётной цифры. По чётным дням, соответственно, те, чей номер начинается с чётных цифр и нуля.

Эти правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации автомобиля. Ограничения по отпуску в канистры пока остаются без изменений. Несмотря на то, что оперштаб не вводил лимиты по литражу в бак, некоторые заправки его устанавливают.

"Проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили, либо повысили лимит как минимум до 50 л на один автомобиль", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Определены 22 заправки в 100-километровой зоне от границы и ряд крупных заправок Курска, где будет введена особая схема движения автомобилей. К одной колонке сможет подъезжать не более одной машины, все остальные будут ждать на безопасном расстоянии около специально установленных знаков. При попытке автомобиля проникнуть на территорию АЗС сверх этой нормы заправку всего транспорта остановят, уточнил Хинштейн.