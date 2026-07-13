Надеждину* грозит арест за демонстрацию экстремистской символики

Политику Борису Надеждину* предъявили обвинения в демонстрации экстремистской символики.

"Протокол об административном правонарушении составили и подписали, далее поедем в суд", - сказал РБК адвокат Надеждина Дмитрий Трунин.

В 2024 г. Надеждин* собирал подписи для участия в выборах президента России, но Центризбирком не допустил его до регистрации. В июне 2025 г. Надеждин* заявил о намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве самовыдвиженца, он хотел собирать подписи в Подмосковье.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов