Премьер-министр Украины написала заявление об отставке

В Верховную Раду Украины поступило заявление премьер-министра страны Юлии Свириденко. В нём она просит об отставке.

Заявление рассмотрят в ближайшее время. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, позицию приводит РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что меняет премьер-министра Юлию Свириденко и проведёт многие изменения в кабинете министров и силовых органах. Это вызвано "изменением политической стратегии Украины". Наиболее вероятной кандидатурой на пост нового премьер-министра может стать глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.