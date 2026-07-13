Экс-заместитель главы Брянской области получил срок по делу о "зубах дракона"

В Москве наказан бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко. Он получил срок по делу о хищениях на "зубах дракона". Решение принял Хамовнический райсуд.

Политик получил девять лет девять месяцев. Также Симоненко лишён права занимать определенные должности на два года и девять месяцев, а также "Ордена дружбы".

Экс-глава областного управления капитального строительства Евгений Жура приговорён к девяти с половиной годам колонии. Предприниматель Яськов получил восемь лет и девять месяцев лишения свободы, сын Симоненко Юрий – столько же, пишет РБК.

Симоненко был арестован в июле 2025 г. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ранее аналогичные дела на высокопоставленных чиновников завели в Курской и Белгородской областях.