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Фото: Накануне.RU

В Белоруссии сообщили, когда воспользуются российскими ядерными силами

В Белоруссии объяснили, как страна будет вести себя в случае нападения на неё.

Белоруссия располагает тактическим ядерным оружием и ракетным комплексом "Орешник". Недавно во время тренировки "весь мир увидел, как будет передано управление ядерными силами Генштабу Белоруссии.

То же касается "Орешника". Об этом сообщил "БелТА" заместитель начальника факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси кандидат военных наук Андрей Богодель.

25 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В середине июня 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.

Теги: "Орешник", ядерные силы


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