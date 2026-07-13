Екатеринбуржцам предлагают пройти обследование на фестивале "Город здоровья"
Жителям Екатеринбурга предлагают пройти обследование на фестивале "Город здоровья" в парке им. Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Фестиваль пройдет в эту субботу - 18 июля с 12.00 до 20.00. Всего за день каждый горожанин может пройти:
- Маммографию и флюорографию;
- Осмотр офтальмолога;
- Диагностику ВИЧ-инфекции;
- Профилактические осмотры и врачебные консультации;
- Обучение навыкам первой помощи.
Помимо этого, гостей фестиваля приглашают на тренировки на траве, аллею бодрости, лаунж-зону, совместную пробежку, семейную эстафету, аллею бодрости, творческие мастер-классы и кинолето с фильмами под открытым небом. Также запланировано выступление ведущих врачей и блогеров: Ольги Савельевой, Нателлы Колобовой, Александра Королева, Михаила Филяева, Андрея Тарасевича, Анны Козыренко, Елены Порошиной, Ильмиры Гильмутдиновой и Анны Прохоровой.
Вход на фестиваль свободный. Подробнее узнать о программе "Города здоровья" можно на сайте мероприятия.