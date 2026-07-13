В Пермском крае третьи сутки ищут унесенную потоками воды художницу

В Пермском крае потоками воды в подтопленном после ливней селе Кын унесло женщину. Ее ищут уже третьи сутки, сообщают РИА Новости.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля сообщал, что при подтоплении села Кын под потоки воды попала женщина, ее ищут. Краевые спасатели обращали внимание, что к поискам привлечена аэромобильная группировка.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что информация о пропаже женщины спасателям поступила поздно вечером 10 июля. Поиски были организованы в тот же день.

Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале рассказал, что речь идет о местной художнице.

"Без вести пропала Олеся Косарева во время наводнения в селе Кын. В эти выходные. Потоком смыло их дом. Вы должны помнить Олесю по ее великолепным акварелям и нашей встрече на Чусовой во время одиссеи", - написал он.

Чегодаев в разговоре с агентством отметил, что поиски продолжаются, и другой информацией он не располагает. По его словам, мама Косаревой в Telegram-канале дочери в надежде, что дочь кто-то подобрал, когда ту смыло в реку Чусовую, просит отозваться очевидцев трагедии.