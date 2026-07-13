В Перми автобус столкнулся с трамваем

В Перми следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса и трамвая, в котором пострадали два пассажира, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

ДТП произошло 13 июля 2026 года на бульваре Гагарина. Столкнулись маршрутный автобус и трамвай. В результате аварии травмы получили два пассажира, им оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. Расследование продолжается.