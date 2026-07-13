Польша построит свой космический корабль вместе с Европой

Польша планирует создать собственный космический корабль в партнерстве с Европейским космическим агентством (ESA). Об этом сообщил президент страны на открытии первого польского космического офиса в Варшаве, пишут "Известия". Глава государства назвал этот проект переломным моментом, так как новый аппарат обеспечит надежную связь между Землей и орбитой. Корабль сможет перевозить грузы, заправлять спутники топливом и проводить их техническое обслуживание прямо в космосе.

Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что Польша и ESA вместе разработают этот транспортный аппарат. Он подчеркнул, что новое бюро стало первым центром организации на восточном фланге Евросоюза. Ученые в этом комплексе займутся исследованиями двойного назначения, а также проектами в области безопасности и управления кризисами. Туск считает эти технологии стратегически важными для страны, так как они помогут укрепить оборону и расширить возможности Польши в космосе.

Ранее на промышленной выставке в Екатеринбурге специалисты космической отрасли представили амбициозный план: Россия должна наладить ежегодный выпуск более 500 спутников и 50 ракет-носителей. Чтобы достичь таких показателей, предприятиям придется полностью перестроить работу - от закупки деталей до внедрения систем автоматизации.