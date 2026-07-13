Водителя КамАЗа отпустили домой после смертельного ДТП с 4-летней велосипедисткой

Водителю КамАЗа из Нижнего Тагила, обвиняемому в ДТП, где погибла 4-летняя девочка, вынесли меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье около 11.10 у дома №127 по ул. Лисогорская. 55-летний Александр Огольцов двигался прямо, пока на проезжей части без присмотра взрослых на велосипеде каталась 4-летняя девочка. Ребенок упал справа по ходу движения и не успел подняться. Девочка оказалась под передними колесами мусоровоза.

От полученных травм ребенок скончался в карете "скорой помощи".

Водителя обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Рассмотрев материалы дела, Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство следствия и избрал Огольцову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.