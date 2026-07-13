Из баскетбольного "Уралмаша" ушли сразу четыре игрока

Баскетбольный клуб "Уралмаш" официально объявил об уходе сразу четырех игроков основного состава.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, "Уралмаш" покидают Тайрелл Нельсон, Иван Пынько, Гарретт Невелс и Александр Петенев.

"Спасибо за профессионализм, самоотдачу и эмоции, которые вы дарили болельщикам в каждом матче", - отметили в клубе.

Напомним, что в прошлом году защитник "Уралмаша" Иван Пынько оказался поражен ценами на Шарташском рынке Екатеринбурга.