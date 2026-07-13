В Златоусте после непогоды большее 400 домов остаются без электричества

В Златоусте продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. Сотни домов остаются без электричества.

Восстановлено газоснабжение в одном доме из семи. В семи домах требуется замена трубопроводов. Ориентировочное время завершения работ – до 14 июля. Восстановлено электроснабжение 405 частных домов, в работе – 421 частный и четыре многоквартирных дома.

Завершён ремонт кровель в 10 многоквартирных домах. Ещё столько же – в работе, сообщает администрация Златоуста.