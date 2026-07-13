Миллиарды на жилье: правительство поможет жителям приграничных областей

Правительство России направит 3 млрд рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, которые лишились жилья из-за ударов ВСУ. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об этом на совещании с вице-премьерами. Власти потратят эти деньги на компенсацию аренды жилья для пострадавших, а также помогут им купить новые квартиры или построить дома. Глава кабмина напомнил, что правительство реализует программу восстановления Курской, Белгородской и Брянской областей по поручению Владимира Путина, пишут "Известия".

В приграничных регионах также произошли кадровые изменения: президент назначил новых врио глав Брянской и Белгородской областей. Эти посты заняли выпускники программ "Время героев" и "Школа губернаторов". Ранее Мишустин утвердил план развития этих территорий до 2030 года. Кроме того, правительство одобрило закон, который защищает права участников СВО на землю. Теперь бойцы могут продлевать договоры аренды и пользования участками до своего возвращения домой.

Ранее российское правительство направило 2 млрд рублей из резервного фонда в Фонд развития промышленности для поддержки высокотехнологичных производств. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал это распоряжение, чтобы ускорить выпуск сложной отечественной продукции в таких сферах, как радиоэлектроника, станкостроение, транспортное машиностроение, а также химическая и легкая промышленность.